Star’Académiciens, comédiens et animateurs : que sont-ils devenus ?

Finalistes de la "Star’Ac", comédiens ou encore animateurs d’émissions cultes, ils sont devenus des stars dans les années 2000. Mais que sont-ils devenus ? A commencer par… Laurent Kérusoré. En 2005, le comédien intègre le Casting de "Plus Belle la Vie" ! Il nous racontera les dessous du feuilleton culte… et il nous confiera comment il a occupé son quotidien, avant ses retrouvailles avec le public… Vous verrez également comment Lucie Bernardoni est passée de finaliste de la "Star’Ac" 4, à coach emblématique de l’émission, 18 ans plus tard… Quant à Cendrine Dominguez et Véronique Mounier, respectivement figures emblématiques de "Fort Boyard" et de " L’amour est dans le pré", elles ont toutes les deux quitté les plateaux télé. Exceptionnellement, ils vous ouvriront les portes de leur nouvelle vie…