Stars des émissions cultes : que sont-elles devenues ?

Que sont devenues les stars qui ont marqué les émissions cultes de la télévision ? Quel est le quotidien de Téheiura depuis qu’il a quitté "Koh-Lanta" ? Et quelle est la nouvelle vie de Virginie Guilhaume, l’ex-animatrice des plus grands show-télé ? Suzie et Suzon, les jumelles de "Premiers baisers" sont-elles toujours inséparables ? Quelle leçon Mathieu Ceschin, le premier agriculteur homosexuel de "l’Amour est dans le pré" a-t-il retenu de son expérience ? Et enfin, comment Bruno Monroe, l’emblématique candidat de "Nouvelle Star" et des "Anges de la Téléréalité" vit-il de ne plus être sous les projecteurs ? Tous ont connu la gloire et la célébrité. Mais des années après, que sont-ils devenus ? Exceptionnellement, ils ont accepté de vous dévoiler leur nouvelle vie. Et vous allez le voir, certains, comme Teheiura, vivent désormais très loin du show-biz et des lumières des plateaux télé. Quel est leur quotidien ? Et quels souvenirs gardent-ils des émissions qui les ont rendus célèbres ? Dans ce documentaire exceptionnel, tous ont ouvert leurs portes, sans rien cacher des difficultés qu’ils ont parfois dû traverser avec le retour à l’anonymat.