Télé-réalité : que sont-ils devenus ?

Depuis presque vingt ans, les candidats de télé-réalité font partie de notre quotidien ! Ils vous ont fascinés, fait rêver, vous avez suivi leurs aventures, leurs victoires mais aussi leurs échecs… Découvrez ce que sont devenues les plus inoubliables des stars de la télé-réalité : Loana, Jean-Pascal, Marjolaine et plus récemment Gaëlle ou encore Emilie.Toutes et tous ont été confrontés au même défi : réapprendre à vivre loin des caméras ! Mais que se passe-t-il vraiment quand les projecteurs s’éteignent ? Comment leurs proches ont-ils vécu leur notoriété fulgurante ?Tous ont accepté de sortir de l’ombre, de revenir dans la lumière pour nous faire découvrir leur nouvelle vie en nous ouvrant leur porte et leur cœur !Des millions de téléspectateurs les ont adorés mais qu’en est-il aujourd’hui ? Leurs fans les ont-ils abandonnés ? Comment ont-ils vécu leur retour à l’anonymat ? Comment gagnent-ils leur vie aujourd’hui ? Qu’ont-ils appris de leur aventure ? Regrettent-ils leurs choix ? Entre rêve de gloire et magie du petit écran, plongez dans la nouvelle vie de ces stars de télé-réalité que personne n’a oubliées !