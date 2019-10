Bande-annonce 2

Dix ans se sont écoulés depuis que BIENVENUE À ZOMBIELAND s’est imposé comme un triomphe au box-office doublé d’un film-culte ! Les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick (BIENVENUE A ZOMBIELAND, DEADPOOL) et le réalisateur Ruben Fleischer (VENOM) ont repris du service pour la suite, toujours interprétée par le quatuor de choc : Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin et Emma Stone. Dans BIENVENUE À ZOMBIELAND 2, le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu’aux petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette « famille » improvisée qui restent les plus difficiles à gérer… Un film avec : Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin et Emma Stone