Aventure | 2010

Voici l'histoire de l'homme derrière la légende... A une époque d'oppression et de tyrannie impitoyable, au XIIè siècle en Angleterre, Robin (Russell Crowe) et sa bande de maraudeurs sauveront contre toute attente une nation en luttant contre la corruption dans un village et en menant une révolte contre la Couronne qui incitera les générations futures à lutter pour la liberté. Cette aventure palpitante regorgeant d'action est réalisée par Ridley Scott (Gladiateur) avec pour grandes stars Russell Crowe (Robin des Bois) et Cate Blanchett (Marion Loxley)... Un film d'époque, exaltant...