Infos, Mag & Sport ・ Sages-femmes : la vie entre leurs mains, le vendredi 7 octobre à 21:05 sur TFX

On dit que sage-femme est l'un des plus beaux métiers du monde, car il permet de vivre des moments exceptionnels. Si on leur donne le titre de "co-équipières indispensables de la maternité", c'est parce que les sages-femmes rassurent, accompagnent, apaisent et réparent. Grâce à nos 25 000 sages-femmes en France, les bébés et les mamans n'ont jamais été aussi ben traités. Mais comment rassurer les mamans les plus inquiètes, comment inclure les papas pour qu'ils vivent pleinement les grossesses, comment garder son sang-froid lorsque l'on a une vie entre ses mains ? Dans cette série, TFX vous plonge dans le quotidien des sages-femmes et leurs histoires extraordinaires sur la maternité. Entre accouchements bouleversants, remises en question, moments de stress, de tensions, de pleures et de joies, c'est aux côtés de celles qui aident à donner la vie que vous allez partager d'incroyables expériences.