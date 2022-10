Accouchement express : « Mon bébé descend tout seul je pousse à peine … »

Pour cette maman, la péridurale est très importante afin de diminuer l’anxiété face à l’accouchement. Mais les choses ne se passent pas comme prévu quand la poche des eaux se rompt et que le bébé descend très vite, à tel point que la mère ne contrôle plus son corps et pousse à peine. Adeline n’a même pas le temps de mettre son deuxième gant pour être opérationnelle, que le bébé est déjà là !