Bloqué dans le bassin de sa mère, les sages-femmes procèdent aux ventouses pour sortir le bébé

Dans la chambre d’hôpital de la clinique, Justine rencontre un couple très soudé et pressé d’accueillir leur petite fille. Alors que le col de l’utérus est à dilatation complète et que la maman doit accoucher, le bébé ne se place pas correctement et bloque sa sortie. La maman fatigue ... alors Justine doit agir ! Elle décide d’appeler le médecin pour placer une ventouse sur le corps du bébé afin de le positionner correctement, ce qui inquiète fortement les parents.