Justine la sage-femme émue aux larmes à l’arrivée du bébé d’un couple très soudé

De garde en salle de naissance, Justine va rencontrer un couple très soudé mais qui ne parle pas un mot de français. La sage-femme va devoir comprendre et se faire comprendre par sa patiente en anglais malgré ses lacunes. Justine comprend que la maman ne veut pas de péridurale mais souhaite sentir toutes les étapes de son accouchement afin de se sentir active. Très vite la sage-femme se prend d’affection pour le couple et va pleinement vivre et ressentir toute l’émotion qui se dégage de cet accouchement.