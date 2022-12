Née avec des forceps, cette maman panique à l’idée que son bébé puisse avoir les mêmes traces...

C’est la panique à la clinique pour Thomas et sa stagiaire, deux mamans ont du mal à accoucher. Mais la tension grimpe encore plus pour les sages-femmes lorsque l’une d’elle apprend que son bébé va devoir sortir par forceps : elle aussi est née avec et a conservé des marques sur son visage qu’elle ne souhaite pas laisser sur celui de son enfant…