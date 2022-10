Objectif rassurer les parents sur les questions de l’accouchement !

En plus d’être sage-femme, Justine fait des vidéos sur les réseaux sociaux pendant son temps libre. Ces contenus permettent aux jeunes ou futurs parents de tout comprendre sur la parentalité, la grossesse et de la pédiatrie. Placentas prævia, hyperémèse gravidique ou encore perte du bouchon muqueux, Justine utilise le plus de terme possible. Mais pour Laurence, il faut être plus précise sur les termes de la césarienne car l’accouchement de sa patiente rencontre quelques complications…