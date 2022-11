Quand la péridurale ne fonctionne pas et que le bébé a le cordon ombilical accroché autour du cou

Thomas conforte une patiente qui ne sent plus les effets de la péridurale. Contractions, stress, la maman souhaite accoucher au plus vite. Lorsque son col est à dilation complète, il faut pousser. Mais très rapidement, Thomas perd son sourire lorsqu’il s’aperçoit que le bébé a le cordon ombilical accroché autour de son cou…