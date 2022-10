Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 2

Mettre au monde un enfant peut se faire par voie basse ou par césarienne mais dans les deux cas cet évènement, aussi naturel soit-il, entraîne parfois quelques complications. Des complications que vont devoir affronter les sages-femmes afin de rassurer au mieux les mamans les plus essoufflées et les papas les plus paniqués. Des histoires remplies d’humanité, de bienveillance, d’amour mais aussi de tension, de fatigue et de courage. Dans ce rendez-vous avec les sages-femmes, Thomas, Clarisse, Caroline, Justine, Laurence et Fanny vont être un atout majeur pour le jour le plus attendu des parents. Pour Thomas, un accouchement urgent va l’obliger à quitter une patiente dont il devait s’occuper pour aider une maman effrayée par l’arrivée précipitée de son bébé. Entre pleurs et cris, Thomas devra calmer cette maman qui ne maîtrise plus du tout son corps. On retrouvera aussi Clarisse, peu confiante quant à l’arrivée du petit Malo, car celui-ci peine à sortir et épuise fortement sa maman. De son côté, Caroline accompagnera une femme enceinte venue accoucher sans son mari car il ne supporte pas la vue du sang. Elle devra aider la maman à accoucher d’un beau bébé qui ne semble pas pressé de naître. Justine et Laurence devront, quant à eux, rassurer des parents très inquiets par des accouchements longs et délicats. On suivra enfin Fanny, sage-femme indépendante dans le suivi des nouveau-nés.