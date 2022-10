Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 3

Dans ce nouvel épisode des sages-femmes, vous allez suivre le quotidien de Vincent le "sage-femme coach" à l’humour débordant. Entre cours de massage avec un mari qui ne sait plus comment toucher sa femme enceinte et une patiente absente au rendez-vous, c’est un quotidien bien chargé pour Vincent. Découvrez Isabelle, la pétillante sage-femme de 59 ans. Entre rendez-vous à domicile et coups de fil tardifs, Isabelle a un lourd planning et aimerait bien trouver un peu de temps pour se détendre. De son côté, Justine va accompagner un couple très soudé dans un accouchement bien corsé avec un bébé qui a du mal à sortir… Clarisse, la sage-femme au cœur tendre va demander de l’aide aux médecins car le bébé de sa patiente a besoin de ventouses pour mieux se positionner dans le bassin de sa mère qui s’impatiente. Laurence va devoir s’occuper de deux femmes enceintes, l’une au col de l’utérus à dilatation complète et l’autre au col trop court, ce qui engendre un accouchement prématuré. Émotions, pressions, courage et humour se mêlent au rythme des "Sages-Femmes : la vie entre leurs mains".