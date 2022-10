Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 4

Dans ce nouveau rendez-vous avec les sages-femmes, Isabelle, Justine, Adeline et Vincent, vont avoir du pain sur la planche. Isabelle continue ses visites à domicile pour un accouchement en piscine. Pour la maman, la naissance aquatique est plus douce puisque le nouveau-né arrive dans une eau à 37°C qui lui rappelle le liquide amniotique dans lequel il a baigné pendant neuf mois. Mais les contractions, elles, ne sont pas plus supportables. Justine affronte une maman très anxieuse à l’idée d’accoucher, surtout lorsqu’elle apprend que son col de l’utérus se dilate plus vite que prévu… C’est le grand jour pour les patients de Vincent. Est-ce un garçon ou une fille ? Les parents sont excités à l’idée de connaître le sexe de leur bébé, mais la nouvelle plaira-t-elle à la grande sœur qui veut à tout prix une petite soeur ? Les sages-femmes de la clinique de Nevers sont en grève mais des patientes doivent tout de même accoucher. Adeline est en plein dilemme : soutenir ses collègues et ne pas aller à la clinique ou accompagner ses patientes pour le plus beau moment de leur vie ? Après l’accouchement de Cléo, Manon se rend à son domicile pour faire une consultation post-natale. Plus tard dans la journée, c’est auprès de sa sœur enceinte qu’elle va faire une visite de contrôle.