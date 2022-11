Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 5

Nouveau rendez-vous pour les sages-femmes avec des accouchements plus émouvants les uns que les autres. Thomas, Caroline, Justine, Isabelle, Fanny sont les héros de cet épisode. La patiente de Thomas ne sent plus la péridurale et se plaint de fortes douleurs. Lorsqu’elle doit accoucher, le temps lui paraît durer une éternité, surtout quand son bébé a le cordon ombilical accroché autour du cou. Caroline doit replacer un bébé dans la bonne position pour éviter le pire et ne pas épuiser la mère. Mais la jeune femme panique lorsqu’elle comprend qu’elle n’arrive pas à le positionner correctement… Justine fait connaissance avec un couple très touchant et se laisse avoir par les larmes et par la beauté de son métier lorsque le nouveau-né fait son apparition. Isabelle forme une apprentie sage-femme à son cabinet et pendant ses visites à domicile. Arrivées chez la première patiente, Isabelle demande à son apprentie de faire la prise de sang du bébé et peut ainsi juger son travail. Chez une autre patiente, alors que Fanny est en pleine visite médicale, l’inquiétude grandit lors du contrôle de la vitalité du bébé, quand la sage-femme n’entend pas son petit cœur battre…