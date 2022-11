Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 6

Dans cet épisode des sages-femmes, Thomas est de garde et accompagne une patiente durant son accouchement. Un moment très compliqué pour la maman qui s’essouffle par de sévères contractions. Très épuisée, la patiente n’a plus la force de pousser. Isabelle retrouve une patiente à domicile presque prête à accoucher. Mais à sa venue, le col de l’utérus n’est pas complétement dilaté, Isabelle et son apprentie s’apprête à faire une visite à 30 minutes de la première patiente quand la voiture tombe dans le fossé… Adeline n’a dormi que 2 heures et est de garde pour récupérer le bébé par césarienne d’une maman inquiète. Clarisse et Caroline sont en salle de suite de couche. Entre prise de sang des bébés, conseils, mise au sein… Clarisse ne voit pas les heures défiler. Sauf quand un nouveau-né reste en plein sommeil et n’arrive pas à téter sa mère. Manon quant à elle, s’occupe toujours de sa sœur bientôt prête à accoucher !