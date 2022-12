Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 8

Dans cet épisode, Manon est impatiente d’accueillir son neveu et va accompagner sa sœur jumelle tout au long de son aqua-accouchement. Thomas est de garde avec Clotilde une étudiante sage-femme et va avoir besoin de son aide pour deux accouchements compliqués : entre un bébé assez costaud qui bloque dans le bassin de sa mère et un autre qui ne veut pas descendre. Isabelle et Adeline continuent leurs visites à domicile pour les suivis de grossesses de leurs patientes. Quant à nos deux amies et collègues, Clarisse et Caroline, elles vont se serrer les coudes et vont accoucher ensemble une femme complètement paniquée par l’arrivée précipitée de son deuxième enfant.