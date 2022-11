Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 7

Dans ce rendez-vous avec les sages-femmes, vous allez découvrir que la famille s’agrandit pour Fanny qui va accoucher sa cousine ! Laurence, quant à elle, se remet doucement de son accident de voiture, mais découvre que sa première patiente vient elle aussi d’avoir un accident… ce qui peut mettre en danger son bébé. Clarisse fait ses premiers pas en GHR, un service de grossesses à haut risque et accompagne les mamans qui viennent de perdre leur bébé. Justine doit rassurer un jeune couple inquiet face à la naissance de leur tout premier enfant et Vincent, lui, continue ses visites et retrouve des papas autour d’un verre pour répondre à toutes leurs questions sur le post-partum et la libido.