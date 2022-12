Sages-femmes, la vie entre leurs mains - Episode 9

Thomas est heureux de pouvoir former un étudiant, qui plus est, est un homme dans le métier de sage-femme. Ensemble ils vont suivre un accouchement qui lui permettra de se familiariser avec cette belle étape qui n’est pas toujours évidente. Adeline est de garde et va prendre en charge deux patientes en salle de naissance pour qui le travail a très mal commencé. Laurence va devoir annoncer à sa patiente qu’elle va accoucher par césarienne, ce que redoutait la future mamans… Caroline coach une femme sur le point d’accoucher pour lui apprendre les techniques de respirations pendant la poussée. Fanny, quand à elle, profite de son jour de repos pour passer du temps avec ses enfants et faire une visite de contrôle à son neveu qu’elle a accouché il y a quelques jours.