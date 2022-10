Après un planning bien chargé, Isabelle a besoin de faire une pause et s’offre un moment de détente

Isabelle adore son métier. Elle crée des liens ineffaçables avec les familles qu’elle rencontre à domicile pour les contrôles médicaux et les accouchements. Malgré la beauté de son travail il reste très fatigant. Alors pour se détendre elle partage un doux moment avec sa mère et le jardinage. Jardiner lui permet de se libérer des inquiétudes, des angoisses et des tensions du quotidien de sage-femme.