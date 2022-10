Saint Seiya : The Lost Canvas

Depuis les temps mythologiques, la déesse Athéna et le seigneur des Enfers Hadès s'affrontent régulièrement lors de "Guerres Saintes". Notre histoire se déroule au 18e siècle, bien avant les événements de Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque) durant lesquels Seiyar et ses compagnons ont combattu Hadès aux côtés d'Athéna. Le rideau se lève sur une aventure où s'entremêlent les destins du Chevalier Pégase, du seigneur des Enfers Hadès, et de la déesse Athéna, sur fond de Guerre Sainte !