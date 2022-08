Secret Story : 15 ans, les secrets d'un phénomène

Divertissements ・ Secret Story : les secrets d'un phénomène, vendredi 26 août à 21h10 sur TFX

En juin 2007, naissait « Secret Story » une émission qui allait révolutionner la télé-réalité et marquer le paysage audiovisuel français ! Pour fêter les 15 ans de « Secret Story », la Voix a convié ses habitants les plus emblématiques pour vous dévoiler les dessous de leur aventure : Tatiana Laurens, Xavier Delarue et Erwan Henaux saison 1, Émilie Nef Naf saison 3, Amélie Neten et Benoît Dubois saison 4, Marie Garet saison 5, Anaïs Camizuli et Eddy Ben Youssef saison 7, Coralie Porrovecchio et Rémi Notta saison 9, Sarah Lopez saison 10 et beaucoup d’autres. Vous retrouverez également ses deux animateurs, Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand, qui vous révèleront pour la première fois, tout ce qu’il se cache derrière les apparences…