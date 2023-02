Cinéma - Comédie | 2011

Ally voit sa vie toute chamboulée lorsqu'elle apprend via un article de presse que les femmes ayant plus de 20 partenaires sexuels ont toutes les chances de rester célibataire toute leur vie. Après avoir listé l'ensemble de ses Ex, Ally commence à perdre espoir de se marier un jour... Elle fait alors le serment de ne pas dépasser "son chiffre" (19), et secondée par son voisin, se lance dans une croisade déjantée, bien décidée à retrouver ""L'EX"" de sa vie... A la recherche du meilleur ex de sa vie...