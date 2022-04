Silent Library - 4 nouveaux épisodes (bande-annonce)

C'est LA nouvelle Exclusivité MYTF1 MAX ! Dans Silent Library, une équipe de 5 joueurs sera placée dans une bibliothèque pour relever plusieurs défis. Leur objectif : réussir le plus de défis en silence pour récolter le maximum d'argent pour une association. La règle la plus importante dans Silent Library : toujours garder le silence et ne pas déranger les usagers de la bibliothèque quoi qu'il arrive ! Le joueur qui tire la carte jaune devra obligatoirement relever le défi. Mais attention, si l'équipe fait trop de bruit ou que le défi n'est pas réalisé, c'est perdu !