Silent Library – Episode 02 - Team 10 Couples Parfaits (1) : Tom, Sarah, Antho, Romane et Yohan

Bienvenue dans Silent Library. Dans une bibliothèque, des équipes de cinq joueurs vont devoir relever plusieurs défis pour faire gagner un maximum d’argent aux associations pour lesquelles elles jouent. La règle la plus importante dans Silent Library : garder le silence et ne pas déranger les usagers de la bibliothèque. Le joueur qui tire la carte jaune devra obligatoirement relever le défi. Mais attention, si l’équipe fait trop de bruit ou que le défi n’est pas réussi, c’est perdu ! Dans cet épisode, l’équipe est composée de Tom, Sarah, Antho, Romane et Yohan. Ils forment l’équipe 10 Couples Parfaits et jouent pour l’Institut Curie. Combien d'argent parviendront-ils à récolter ? Silent Library, Episode 02 en exclu sur MYTF1 MAX.