Sisbro - La partie de poker

Lila, Noémie, Samy, Tristan et Ben c’est 5 styles, 5 ambiances, mais un seul salon... "Sisbro" raconte le quotidien d'une famille de potes en colocation où tout le monde s’aime, tout le monde s’entraide, mais où personne n’est jamais vraiment d’accord. Interrogeant des thématiques aussi diverses que la sexualité, la famille, le travail ou les réseaux sociaux, les colocs passent le plus clair de leur temps à questionner leurs convictions en les confrontant maladroitement à celles des autres. Leur appart est leur sanctuaire et tout s’y joue. C’est là qu’ils e´changent, qu’ils se marrent, s’engueulent et se pardonnent. C’est surtout là qu’ils sont eux-mêmes, qu’ils apprennent le "vivre ensemble", malgré´ leurs différencesParce que le plus dur, ce n'est pas de partager le loyer, c’est de partager tout le reste.