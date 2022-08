Sisbro - S02 L'insulte

Le plus dur, c’est pas de partager le loyer, c’est de partager tout le reste. Lila, Noémie, Samy, Tristan et Ben c’est 5 styles, 5 ambiances, mais un seul salon… Une famille de potes, où tout le monde s’aime et s’entraide, mais où personne n’est jamais d’accord. Une série qui raconte le vivre-ensemble pour les jeunes d’aujourd’hui. Tendre et sans tabou, elle parle de ce qui nous concerne, de la sexualité à la galère, le tout saupoudré de références à la pop culture.