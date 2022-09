Sneakers Rénovation

Divertissements

Elhadj, alias Pap’s, passionné de sneakers depuis toujours a ouvert il y a un an une boutique spécialisée dans la rénovation et la personnalisation de sneakers. Aux côtés de ses fidèles acolytes, Valère, Julien et Djulyan , ils nettoient, rénovent et customisent une vingtaine de paires par semaine. Du nettoyage le plus basique à la customisation la plus folle, Pap’s et son équipe vont tenter de relever tous les défis techniques et créatifs qui leur seront proposés par leurs clients : Des parents de famille nombreuse qui viennent déposer les 6 paires de leurs enfants d’un seul coup, une maman qui souhaite surprendre sa fille en customisant sa paire fétiche ou encore un jeune infirmier qui veut personnaliser sa paire dédiée au travail … De la paire sentimentale à la paire porte bonheur en passant par la paire coup de cœur, ces sneakers ont toutes une histoire avec leur propriétaire.