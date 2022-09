Sneakers rénovation - Episode 01

Aujourd'hui, Gustalice fan de sneakers depuis 6 ans et fan de Reebok a rendez-vous dans le paradis de la sneakers ! Elle vient leur confier une paire de "Reebok classique", une paire iconique de 1983 qu'on lui a offert il y a 6 ans. La mission du jour pour Pap's et son équipe : rénover et customiser cette paire à partir d'un portrait de Gustaline. Il faudra 10h à Valère pour réaliser cette customisation. Gustaline va-t-elle aimer le résultat et se réapproprier sa paire favorite ? Sneakers rénovation Episode 01