Sneakers rénovation - Episode 02

Ryan et sa maman Karine sont les clients du jour. Ryan infirmier depuis peu est fan de sneakers atypiques depuis le collège. Il veut customiser ses sneakers de travail. Il amène aujourd'hui dans la boutique de Pap's et Valère une paire de "Nike Air Cross Trainer" un prototype devenu une référence du cross training. Ryan aimerait customiser sa paire avec des références de son nouveau métier. C'est une paire avec beaucoup de reliefs ce qui complique la customisation. Ryan va-t-il aimer le résultat et briller dans son nouveau travail ? Sneakers rénovation Episode 02