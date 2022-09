Sneakers rénovation - Episode 03

Maxime un passionné de sneakers depuis l'âge de 10 ans a une mission très importante pour Pap's et Valère : rénover sa première paire. Il amène une paire de "Nike Dunk Low SB" autrefois destinée aux basketteurs, le format "Low" a eu un succès auprès des skateurs et dans le streetwear d'aujourd'hui. Ce modèle est la madeleine de Proust de Maxime. Pap's et son équipe vont-ils réussir à lui redonner son éclat d'antan ? Sneakers rénovation Episode 03