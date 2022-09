Sneakers rénovation - Episode 07

Mathieu a 3 passions dans la vie : la musique, le basket et les sneakers. Aujourd'hui il vient pour rénover et customiser la paire la plus importante de sa collection. Une paire de "Air Jordan" la paire iconique du monde du basket-ball, elle a totalement révolutionné le genre. Pap's et Djulyan vont s'occuper de la rénovation et Valère de la customisation. 8h de travail sera nécessaire pour ce projet. Le papa de Mathieu sera-t-il content de son cadeau ? Sneakers rénovation Episode 07