Sneakers rénovation - Episode 08

Aujourd'hui c'est une mission rénovation qu'Hélène va demander à Pap's et son équipe. Elle vient déposer dans la boutique une paire de "New Balance 990v5" une paire classique qui a beaucoup plu sur le marché américain. Hélène a fait son tour d'Europe avec cette paire. Pour Pap's et Djulyan c'est une mission minutieuse car il y a beaucoup de matières différentes sur cette paire. Vont-ils réussir à donner une nouvelle vie aux sneakers d'Hélène ? Sneakers rénovation Episode 08