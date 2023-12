Spider-Man 2

Action • Aventure | 2004

Peter Parker jongle entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant tout en faisant face à des défis personnels et mondiaux. Ayant perdu Mary Jane, il ressent le fardeau de ses pouvoirs. L'amitié avec Harry Osborn est tendue par la vengeance. Un nouvel ennemi, le Docteur Otto Octavius, émerge. Entre choix difficiles et épreuves, Peter doit affronter son destin, utilisant tous ses pouvoirs pour protéger le monde et surmonter les obstacles personnels qui se dressent sur son chemin.