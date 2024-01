Spider-man 2

Deux années se sont écoulées depuis que Peter Parker a découvert ses pouvoirs et décidé de s'en servir pour faire le bien. Il vit de plus en plus mal sa double identité et a du mal à oublier Mary Jane, devenue comédienne. Entre ses nouvelles «responsabilités», son job d'étudiant et ses cours, le jeune homme ne parvient pas à tout concilier. Il habite dans un appartement miteux et, décidé à ne rien dire à ses proches au sujet de son identité secrète, il finit par s'éloigner de tous ceux qui comptent dans sa vie...