Spider-man

Aujourd'hui étudiant, le jeune Peter Parker, orphelin, a été élevé par sa tante May et son oncle Ben à New York. Sa vie est rythmée par ses études et son emploi de photographe dans un journal local. Secrètement amoureux de Marie Jane, Peter rêve de la conquérir... Sa vie tranquille bascule le jour où il est piqué par une araignée génétiquement modifiée. Peter n'en croit pas ses yeux et, pourtant, il a désormais des pouvoirs époustouflants...