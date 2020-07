Star vs Wild avec Keri Russell et Bear Grylls

Deux jours durant, Bear Grylls, pro de la survie, aventurier, ancien membre des forces spéciales (SAS), alpiniste et auteur britannique, va emmener des stars du cinéma, du monde du sport ou de la politique comme Zac Efron, Ben Stiller, Channing Tatum… et même l’ancien Président des Etats-Unis Barack Obama dans une aventure hors du commun. Point de départ de l’émission, chaque personnalité ignore tout de la destination choisie par Bear Grylls et va devoir tester ses limites comme elles ne l’ont jamais été jusqu’à présent. Découvrez une facette inédite de ces célébrités dans un environnement particulièrement difficile, une vraie expérience de vie au plus près de la nature.