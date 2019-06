Stars des boys bands : que sont-ils devenus ?

Les 2B3, les Worlds Apart, les G-Squad ou encore les L5… TFX vous propose de retrouver les Stars d’un phénomène qui a marqué la fin des années 90 : les Boys Band.Des groupes de chanteurs sexy aux corps musclés, des chansons d’amour sur des chorégraphies endiablés… A la fin des années 90, ils ont tout balayé sur leur passage. Pendant 4 ans, tous ces groupes vont vendre des millions d’albums, remplir les plus grandes salles et faire fondre des milliers d’adolescentes. Puis, au début des années 2000, le phénomène disparaît aussi vite qu’il était apparu. Mais que sont-ils devenus ?20 ans plus tard, TFX a retrouvé les membres emblématiques : Franck des 2B3, Nathan des Worlds Apart, Chris des G-Squad ou encore Alexandra des L5, tous nous ont ouvert les portes de leur nouvelle vie. Pour beaucoup, l’arrêt des Boys Band et le retour à la réalité a été très difficile. Certains d'entre eux ont entamé des reconversions plutôt étonnantes…Dans ce document inédit, chacun raconte les coulisses de leurs succès et dévoile les petits secrets de la folle aventure des Boys Band.