Vendredi 15/09/17

C’est aussi la rentrée pour Sylvie Jenaly alias Super Nanny. En exclusivité pour MYTF1, l’ex-gouvernante a accepté de se confier sur l’écriture de son premier livre « On ne naît pas parent, on le devient » et d’évoquer les tournages de cette sixième saison inédite du programme.