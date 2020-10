Les moments qu’on aime en tant que parents

Les enfants ont beau jouer parfois les garnements, être parent réserve de belles choses. La preuve avec ces 5 moments de bonheur que vivent tous les parents avec leur progéniture.

Ils mettent nos nerfs à l’épreuve, ne nous écoutent pas toujours, font des bêtises à n’en plus finir et se roulent par terre quand quelque chose ne leur plaît pas. Mais même si parfois on doit faire appel à Super Nanny - dont le nouvel épisode est diffusé ce soir à 20h55 sur NT1 - pour régler certains problèmes au sein de sa famille, être parent apporte son lot de petits bonheurs quotidiens. La preuve avec ces cinq exemples qui illuminent la vie des papas et mamans.

1/ Les moments de tendresse

Malgré les crises et les larmes, impossible de ne pas fondre lors du câlin du soir au moment du coucher. Et même lors de tous les câlins avec nos petits bouts ! Des moments plein de tendresse qui font surgir une vraie bouffée d’amour en nous.







2/ Les premières fois

Le premier sourire, le premier mot, les premiers pas, le premier jour d’école… On pourrait continuer comme ça encore longtemps ! Car oui, dès que le rejeton franchit une nouvelle étape, on ne peut s’empêcher d’être ému et fier à la fois. Voir grandir son petit, ça n’a pas de prix, même si on se prend un petit coup de vieux à chaque fois !







3/Le retour en enfance

Vous aimez jouer à des jeux d’enfants, regarder des dessins animés bien calés sur le canapé, jouer à cache-cache ou aller au cirque, mais vous n’osez pas le faire tout seul ? Avec votre enfant, vous pourrez faire tout ça et retomber en enfance sans problème ! Le tout en partageant un moment privilégié avec votre progéniture. Que demander de plus ?







4/ Lorsqu’ils se débrouillent seuls

Voilà un des points qui donnent vraiment le sourire : le moment où les enfants arrivent à se débrouiller seuls et où on n’a plus besoin d’être derrière eux tout le temps. Regarder sa progéniture tout faire comme un (e) grand (e) donne le sourire et permet de souffler un peu. Que du bonheur en somme.







5/ Lorsqu’ils partent chez les grands-parents

On a beau les aimer plus fort que tout et être prêts à tout pour qu’ils soient bien et qu’ils ne manquent de rien, on a parfois besoin de se retrouver en amoureux. C’est donc un vrai bonheur parfois de les voir partir passer quelques jours chez les grands-parents ! Une liberté retrouvée qui n’enlèvera pas le manque qu’on ressent loin de nos petits bouts !