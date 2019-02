Le premier épisode de Super Nanny disponible en avant-première sur MYTF1 Premium

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Vendredi 22 février prochain, TFX lancera la nouvelle saison de Super Nanny. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !



Super Nanny est de retour !

Avec 20 ans d’expérience à son actif, Sylvie Jenaly, nurse de choc et ancienne gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions, et proposer des solutions aux parents débordés. Pendant une semaine, Super Nanny intervient dans des familles aux problématiques variées et applique des méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves. Après une phase d’observation pour comprendre les dysfonctionnements au sein de la cellule familiale, Super Nanny passe à l’action et prend les choses en main. Sa ligne de conduite : inculquer des valeurs comme respect et politesse, imposer fermeté et discipline pour au final, retrouver le bonheur en famille.



Maxence et Juliann, les tornades bretonnes

Après être venue en aide à plus de 80 familles en détresse, Super Nanny reprend la route direction la Bretagne, dans la petite ville de Plouzané, près de Brest.Emelyne, 32 ans, gérante de son entreprise de moulures en 3D, et David, 35 ans, fonctionnaire, sont les jeunes parents de deux garçonnets plutôt remuants. Il y a l’aîné, Maxence, 4 ans, véritable bout en train de la famille qui est suivi de près dans les bêtises et les chamailleries par son petit frère, Juliann, 2 ans. David, souvent absent pour son travail, a perdu toute son autorité et ne sait plus comment se faire obéir.Résultat, dans cette famille, les disputes et les cris sont devenus leur lot quotidien. Super Nanny va surtout s’apercevoir que ces deux parents sont en total désaccord sur l’éducation de leurs enfants. Au bord de l’explosion, dans leur couple comme avec leurs enfants, Emelyne et David ont décidé de faire appel à Super Nanny. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour résoudre les problèmes et apporter plus de sérénité au sein du foyer. Parviendra-t-elle à rapprocher Emelyne et David pour qu’ils s’accordent enfin sur l’éducation de leurs deux garçons ? Arrivera-t-elle à rétablir l’harmonie et les rires au sein de la famille ? C’est la nouvelle mission de Super Nanny !

Découvrez les premiers minute de Super Nanny en Bretagne.

