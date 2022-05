Découvrez Super Nanny comme vous ne l'avez jamais vue

Pour célébrer la fin de la saison inédite de Super Nanny, MYTF1 l’a retrouvée dans le sud, au soleil, pour un entretien exclusif en toute intimité. Depuis plus de 20 ans, Super Nanny prend soin des enfants. Elle leur apprend à développer leur créativité, leur bonne humeur et, bien sûr, les bonnes manières. Mais depuis bientôt dix ans, Super Nanny s’est trouvé une autre mission : s’occuper des parents. Leur venir en aide lorsqu’ils se sentent débordés, dépassés par leurs enfants. Parce qu’être parent, ce n’est pas facile tous les jours et que trouver les bons mots et les bonnes astuces, ça s’apprend. Pour les aider, Super Nanny a développé, au fil du temps, tout une panoplie d’astuces et de bons conseils qu’elle s’efforce de transmettre autour d’elle. Dans cette dernière saison de Super Nanny, elle a une nouvelle fois su relever tous les défis : aider un couple à trouver le bon équilibre entre la vie de famille et le télétravail, une famille à ressouder ses liens après l’arrivée de deux bébés surprises ou encore venir en aide à un papa dépassée par ses (très) nombreuses filles. Pour fêter la fin de cette saison riche en émotion, nous avons retrouvé Super Nanny dans le sud, au soleil. Pour la première fois, elle s’est confiée sur les émotions qui la traversent à chaque nouvelle famille rencontrée, mais aussi sur son rôle de maman – et désormais de grand-mère ! – et sur sa perception de la parentalité qui évolue sans cesse.