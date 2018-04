Elodie et Florian désespérés : « C’est la HONTE, mes enfants sont intenables »

« J’aimerai qu’on sorte de la maison pour vous montrer les soucis que l’on rencontre à l’extérieur » demande Élodie à Super Nanny. « Chaque sortie est une montée de stress, une angoisse » confie la jeune mère désespérée. Mais il est l’heure, pour toute la famille et Sylvie, de se rendre au super marché. Une fois là-bas, Elodie explique « le rituel » à Super Nanny, Téo et Emma ont chacun un petit caddie pour les occuper et les amuser pendant « cette corvée ». Mais évidemment à peine arrivés, Super Nanny se rend compte que « c’est un terrain de jeu », « c’est la course de charriots, on court partout, on touche tout, on s’échappe » remarque-t-elle, plutôt ébahie, en voyant le comportement dissipé des enfants. « C’est la honte, je me dis que mes enfants son intenables » avoue Elodie… Extrait de l’émission inédite de Super Nanny, diffusée Vendredi 13 avril à 21h sur TFX.