Élodie, une maman enceinte et à BOUT : « Téo me fait tourner en bourrique »

Enceinte de son 3ème enfant Elodie s’occupe à temps plein de ses deux petits, Emma et Téo. A son habitude, elle profite d’un moment plutôt calme pour faire les tâches quotidiennes comme le ménage. Mais voilà, Téo n’en fait qu’à sa tête et n’écoute pas les ordres de sa maman. Elodie voudrait qu’il reste proche d’elle pour veiller sur lui, « Téo viens ici, je t’ai demandé de rester vers moi, je ne vais pas te courir après. » Et en effet, toutes ses déconvenues provoquent des contractions à cette maman enceinte et pour Super Nanny, ça doit vite changer. « Téo me fait souvent tourner en bourrique, ça me pèse sur le ventre » avoue Elodie. « Ça m’inquiète, il ne s’agit pas qu’elle accouche avant terme » confie Super Nanny. Extrait de l’émission inédite de Super Nanny, diffusée Vendredi 13 avril à 21h sur TFX.