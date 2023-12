En larmes, cette maman prend conscience qu'elle n'accorde plus de temps à ses enfants

L’arrivée de Soan a chamboulé le quotidien d'Angélique. Dany, son mari et ouvrier agricole, travaille de 6h du matin à 20h... Alors en plus de faire face à cette solitude, Angélique doit veiller au bon fonctionnement de la fratrie qui ne se passe pas comme prévu, entre disputes constantes, coups et gros mots à tout va, cette maman n’y arrive plus. Lors du bilan, Super Nanny explique à Angélique que Soan a pris une trop grande place dans sa vie et que si les enfants agissent ainsi c'est parce qu'elle ne leur accorde plus la même importance... Face à ces mots, la jeune femme fond en larmes.