« Fais le sortir de ma chambre ! » : entre les deux frères, rien ne va plus

Mélissa et Aymeric ne s’en sortent plus avec leurs trois garçons et ont appelé Super Nanny à la rescousse ! Pendant sa phase d’observation, la nounou constate une grosse mésentente entre Natéo, 9 ans et Rafael, 4 ans. Entre pleurs, cris et coups de pied, comment le papa va-t-il gérer cette situation sans faire de faux pas devant Super Nanny ?