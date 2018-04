Inédit - Super Nanny vient en aide à Elodie, enceinte de son 3ème enfant, et qui veut retrouver de l'autorité !

Pas toujours simple d’éduquer ses enfants et de jongler entre autorité et complicité. Alors, quand la situation bascule dans l’insoutenable, que les difficultés s’enchaînent au quotidien pour gérer les enfants trop turbulents, une solution s’impose : faire appel à Super Nanny. Vendredi, Super Nanny vient en aide à une nouvelle famille. A Chenevrey, Elodie, 27 ans, et Florian 30 ans, élèvent ensemble Emma, 4 ans, et Téo 3 ans. Dans quelques mois, la famille va s'agrandir car Elodie est enceinte de bientôt 7 mois. Avec deux enfants en bas âge et le troisième en route, la situation à la maison devient compliquée à gérer. La famille vit au rythme des crises des enfants ! Super Nanny va les aider à trouver des solutions et à accueillir leur nouveau bébé dans de bonnes conditions. Rendez-vous vendredi 13 avril à 21h sur TFX.