Crises de larmes et jalousie transforment la sortie familiale en catastrophe

Pour la phase d’observation, Super Nanny accompagne Jessica et ses quatre enfants à la fête foraine. Après quelques tours de manège, Kelyan a remporté un tour gratuit ce qui déplaît fortement à sa sœur jumelle Kayna qui ne comprend pas pourquoi son frère fait un tour de plus qu’elle. La journée se transforme en véritable cauchemar pour Jessica qui doit subir la colère de sa fille. Extrait de "Super Nanny" du mercredi 15 février 2023 à 21h05 sur TFX et à revoir sur MYTF1.