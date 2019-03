Premières minutes : Super Nanny - Mes deux filles sont soeurs ennemies

Depuis que les aînés sont partis, Corinne, 45 ans, ne parvient pas à gérer ses deux petites dernières, Moïra, 9 ans, et Luna, 11 ans. Entre son travail aux horaires décalés, les tâches ménagères, les devoirs des enfants et leurs activités extrascolaires : le stress, la panique et la désorganisation sont désormais le quotidien de cette maman épuisée. La démission de Corinne aggrave la rivalité entre les deux sœurs qui, aujourd’hui, ne semblent plus avoir de complicité. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour comprendre les problématiques du foyer. Super Nanny devra remettre de l’harmonie dans le foyer et ressouder les liens entre la mère et ses filles.